Vrouw verdwaalt in bosgebied in De Moer en botst met auto tegen boom

Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat ze in De Moer met haar auto tegen een boom botste. Dat gebeurde midden in een bosgebied, tussen de Veldstraat en de Middelstraat in.

De vrouw had een afspraak bij de nabijgelegen golfclub maar raakte waarschijnlijk verdwaald in de bossen. Vermoedelijk is ze op het einde van een zandpad in een bocht rechtdoor gereden. Daarbij reed ze door de bosjes en kwam ze tot stilstand tegen een boom.

De vrouw werd gevonden door mensen die in het bos aan het werk waren. Zij legden contact met degenen met wie de vrouw een afspraak had. Die haalden haar op.

Verwarde indruk

Medewerkers van een nabijgelegen golfclub schakelden de hulpdiensten in. De vrouw, die een verwarde indruk maakte, is door ambulancemedewerkers onderzocht en behandeld. Het is niet bekend of ze ook naar het ziekenhuis is gebracht.

De auto raakte flink beschadigd en is opgehaald door een bergingsbedrijf.