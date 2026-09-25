Rijbewijs halen wordt weer duurder: 'Straks is alleen de elite nog mobiel'

Een rijbewijs halen kost al snel 3000 euro en wordt volgend jaar opnieuw duurder. Dat blijkt uit nog niet gepubliceerde CBR-tarieven die Omroep Brabant heeft ingezien. Rijschoolhouders luiden de noodklok: steeds meer jongeren kunnen hun rijbewijs nauwelijks nog betalen en zelfs opa's en oma's moeten bijspringen. Elektrisch lessen kan de kosten volgens hen drukken, maar de huidige regels staan dat in de weg.

Bij Jos Dek van Dek Opleidingen, met een vestiging in Halsteren, kost een rijbewijs gemiddeld tussen de 2750 en 3250 euro. Bij Marc Leeuw, eigenaar van Van Leeuw Opleidingen in Eindhoven en Verkeersschool Blom in Etten-Leur, loopt dat op tot 3000 à 3500 euro. Beiden zien dat het voor jongeren en hun ouders steeds moeilijker wordt om die bedragen op tafel te leggen.

"De drempel om dat rijbewijs te halen wordt steeds hoger, hoger, hoger", waarschuwt Leeuw. Vroeger kregen jongeren volgens hem hun rijbewijs nog geregeld van hun ouders, bijvoorbeeld als beloning omdat ze niet rookten. Dat beeld verandert. "Wij krijgen steeds vaker het verhaal: ik ga het later wel halen als ik het zelf kan betalen. Of dat ze een deel moeten betalen." Ouders die de volledige rijopleiding betalen, ziet hij steeds minder.

"Alleen de elite is straks nog mobiel en de rest moet het doen met het openbaar vervoer."

Dek ziet dat de rekening daardoor steeds vaker bij de oudere generatie terechtkomt. Niet alleen ouders springen bij, ook opa's en oma's trekken volgens hem vaker de portemonnee om het rijbewijs van hun kleinkind te betalen. "Vroeger was dat vaak een beloning omdat je bepaald gedrag vertoonde. Nu is het noodzaak." Vooral buiten de grote steden kan dat volgens Dek gevolgen hebben, omdat het openbaar vervoer daar beperkt is. Beide rijschoolhouders vrezen voor een financiële tweedeling. "Die is echt al aan het ontstaan", zegt Leeuw. Dek, bewust wat scherper: "Alleen de elite is straks nog mobiel en de rest moet het doen met het openbaar vervoer."

Rijschoolhouder Jos Dek (foto: Dek Opleidingen).

En goedkoper wordt het voorlopig niet. Uit de nieuwe CBR-tarieven die Omroep Brabant heeft ingezien, blijkt dat verschillende examens en andere diensten volgend jaar duurder worden. De tarieven zijn nog niet officieel bekendgemaakt en moeten nog worden goedgekeurd door het ministerie. Voor het gewone autorijbewijs is de stijging relatief beperkt. Het praktijkexamen wordt volgens de stukken ongeveer 3,5 procent duurder. Bij andere onderdelen lopen de verhogingen verder op. Zo stijgt de prijs voor de registratie van nascholing voor beroepschauffeurs volgens de stukken met bijna 13 procent. Volgens Leeuw en Dek zit het probleem vooral in de opeenstapeling. Naast de kosten van het CBR hebben rijscholen te maken met hogere personeels-, auto- en brandstofkosten. Bovendien is er een tekort aan rijinstructeurs. "Ze zijn er gewoon niet", zegt Leeuw.

"We worden bij elektrisch rijden tegengewerkt door de overheid."

Toch zien de rijschoolhouders een mogelijkheid om de rekening te drukken: meer elektrisch lessen. Een elektrische auto is een automaat, waardoor leerlingen niet hoeven te leren schakelen. Daardoor zouden volgens Leeuw mogelijk minder lessen nodig zijn. Rijscholen kunnen daarnaast besparen op onder meer brandstof en onderhoud. Maar daarbij lopen ze tegen een andere regel aan. Wie examen doet in een automaat, krijgt code 78 op het rijbewijs en mag daarna niet in een handgeschakelde auto rijden. Dat is voor jongeren volgens Dek onaantrekkelijk, omdat betaalbare tweedehands auto's nog vaak handgeschakeld zijn. De rijschoolhouders willen daarom dat die beperking wordt versoepeld. Leerlingen zouden bijvoorbeeld het grootste deel van hun opleiding in een automaat moeten kunnen volgen om daarna in een paar extra lessen ook te leren schakelen en daarmee hun rijbewijs te halen. Juist elektrisch rijden kan volgens Leeuw helpen om het rijbewijs betaalbaar te houden, doordat er minder lessen nodig zijn en rijscholen kunnen besparen op onder meer brandstof. Hij vindt het daarom wrang dat de huidige regels de overstap naar elektrische lesauto's juist afremmen. "Wij worden min of meer door de overheid gedwongen om elektrisch te gaan rijden. Door diezelfde overheid worden we gewoon tegengewerkt."