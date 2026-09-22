Vrouw verliest baan na Hyrox-wedstrijd terwijl ze zich ziek had gemeld

Meedoen aan een zware fitnesswedstrijd terwijl je tegen je werkgever hebt zegt dat je door Pfeiffer uitgeput raakt van kleine inspanningen. Het kostte een medewerker van een Tilburgs makelaarskantoor haar baan. De kantonrechter oordeelt nu dat het ontslag op staande voet terecht was.

De vrouw werkte als office manager. Ze meldde zich in februari ziek vanwege spanningen op het werk. Later liet ze haar werkgever weten dat bij haar de ziekte van Pfeiffer was vastgesteld. In een bericht schreef ze dat ze niet kon werken, veel sliep en al uitgeput raakte van kleine inspanningen.

Toch deed ze in maart mee aan een Hyrox in Mechelen, een fitnesswedstrijd waarbij deelnemers acht keer een kilometer hardlopen, afgewisseld met zware oefeningen. Toen haar werkgever daarachter kwam en om uitleg vroeg, reageerde de vrouw volgens de rechtbank met het verweer dat sporten gezond is. Voor het makelaarsbedrijf was dat aanleiding om haar op staande voet te ontslaan.

De rechter geeft de werkgever daarin nu gelijk. Volgens de kantonrechter gaat de zaak niet zozeer over de vraag of de vrouw ziek was of mocht sporten, maar over het vertrouwen tussen werkgever en werknemer. Door eerst te melden dat ze Pfeiffer had en daarna deel te nemen aan een intensieve sportwedstrijd, mocht de werkgever volgens de rechter concluderen dat de werkneemster geen eerlijk beeld van haar situatie had gegeven.

Vergoedingen

Ondanks het rechtsgeldige ontslag kreeg de vrouw niet op alle punten ongelijk. Zo heeft ze recht op een transitievergoeding van 877,50 euro en moet haar voormalige werkgever nog ruim 2500 euro aan achterstallig loon en vakantiegeld uitbetalen.

De werkgever kreeg op zijn beurt een schadevergoeding van 2106 euro toegewezen. Dat bedrag ligt fors lager dan de bijna 19.000 euro die het makelaarskantoor eerder had geëist. Daarnaast moet de werkneemster 153,90 euro terugbetalen voor te veel opgenomen vakantiedagen.