Diego van Zutphen vertrekt bij Helmond Sport

Diego van Zutphen heeft besloten Helmond Sport te verlaten. De verdediger, die deze zomer op amateurbasis aansloot bij de selectie, kiest voor een nieuwe stap in zijn carrière.

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De geboren Helmonder maakte zijn terugkeer bij Helmond Sport afgelopen zomer, een moment dat voor hem bijzonder was. Hij doorliep eerder een deel van de jeugdopleiding van de club en kreeg onlangs de kans om zich bij de eerste selectie te voegen.

Van Zutphen heeft aangegeven dat zijn vertrek geen gemakkelijke beslissing was. Hij geeft aan dat hij zijn tijd bij Helmond Sport als zeer plezierig heeft ervaren, maar dat hij denkt dat het beter is voor zijn ontwikkeling om elders verder te gaan. Waar hij naartoe gaat, is nog niet bekend.

Bijzondere terugkeer

Zijn terugkeer bij Helmond Sport was een kans om weer in de omgeving te spelen waar hij vroeger actief was. Toch kiest hij nu voor een nieuwe uitdaging die volgens hem beter past bij zijn lange-termijnperspectief als voetballer.

De club heeft Van Zutphen bedankt voor zijn inzet en positiviteit tijdens zijn periode bij Helmond Sport. Ze wensen hem veel succes met zijn verdere ontwikkeling en toekomst in de voetbalwereld.