Drie Helmonders op interlandavontuur

Drie spelers van Helmond Sport zijn opgeroepen voor EK-kwalificatiewedstrijden.

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Labinot Bajrami, Helgi Fróði Ingason en Lovro Golič gaan de komende weken de kleuren verdedigen van respectievelijk Zwitserland, IJsland en Slovenië onder 21. De drie missen daardoor een aantal competitiewedstrijden van Helmond Sport.

Opvallend is dat Labinot en Helgi elkaar op 29 september treffen in Reykjavik. Lovro neemt het op tegen Jong Oranje op 2 oktober. Beide wedstrijden maken deel uit van de kwalificatiereeks voor het EK onder 21.

Erkenning voor ontwikkeling

De oproepingen zijn een mooie erkenning voor de groei die de spelers doormaken bij Helmond Sport. Het is bijzonder dat drie spelers uit hetzelfde team tegelijkertijd deelnemen aan internationale wedstrijden.

Helmond Sport zal de komende weken moeten schakelen door de afwezigheid van deze drie talenten. De interlandperiode biedt hen echter de kans om ervaring op te doen op internationaal niveau.