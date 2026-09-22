Drie Dorpen Drive in Heeze opent inschrijving

De inschrijving voor de Drie Dorpen Drive in Heeze is geopend. Op zaterdagmiddag 31 oktober 2026 vindt deze jaarlijkse bridgewedstrijd plaats in het Perron. Deelnemers uit Heeze, Leende en Sterksel zijn welkom, met of zonder partner.

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Voor de negenentwintigste keer wordt de Drie Dorpen Drive georganiseerd, een bridgewedstrijd die bekend staat om zijn gezellige sfeer en smakelijke hapjes. Dit jaar is het Perron in Heeze de locatie waar de wedstrijd plaatsvindt.

Deelname staat open voor alle inwoners van Heeze, Leende en Sterksel die bridgen, evenals voor leden van de bridgeverenigingen in deze dorpen. Ook spelers zonder partner kunnen zich inschrijven. De organisatie zoekt dan een geschikte match.

Kosten en inschrijving

De kosten voor deelname bedragen 27,50 euro per paar. Inschrijven kan via een e-mail naar het opgegeven adres. De wedstrijd begint op zaterdagmiddag 31 oktober, maar een exact tijdstip is niet vermeld.

De Drie Dorpen Drive biedt een mooie gelegenheid om andere bridgers uit de regio te ontmoeten en samen te genieten van een sportieve en gezellige middag. Zorg dat je er bij bent!