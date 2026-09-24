'Het zal wel AI zijn': de grootste uitdaging voor deze Brabantse goochelaar

Een telefoon die vanzelf naar je toe schuift. Wifi-netwerken die ineens veranderen in het woord waar iemand alleen maar aan dacht. Of Google dat een gedachte lijkt te raden. Goochelaar Marc Woods uit Oosterhout gebruikt kunstmatige intelligentie en technologie om zijn publiek te verbazen. Maar juist diezelfde AI zorgt voor een nieuw probleem. "Zodra iemand denkt: het zal wel AI zijn, ben je eigenlijk al af."

Waar veel collega's smartphones liever uit het publiek zien verdwijnen, doet Marc precies het tegenovergestelde. Hij bouwt ze in zijn acts. Dat doet hij al zo'n tien jaar, lang voordat AI een begrip werd dat dagelijks in het nieuws opdook. Hij programmeert zelf, ontwikkelt eigen effecten en gebruikt AI om zijn shows verder uit te bouwen. Zijn werk noemt hij Smart Magic: klassieke goochelkunst gecombineerd met technologie van nu. "Vroeger liet je een muntje verdwijnen. Maar wie heeft er tegenwoordig nog een munt op zak?" Een telefoon of AirPods zijn volgens hem veel persoonlijker. Als daar iets onverklaarbaars mee gebeurt, komt dat veel harder binnen.

"Een deel van de verwondering verdwijnt zodra mensen denken dat AI het antwoord is."

Voor Marc verandert er meer. Waar mensen vroeger vooral wilden weten hoe een truc werkte, zoeken ze nu sneller een verklaring in kunstmatige intelligentie. Soms als grap, maar steeds vaker ook serieus. Volgens Marc is dat niet zo vreemd. We zien dagelijks foto's, video's en berichten waarvan nauwelijks nog te controleren is of ze echt zijn. Daardoor schuift AI steeds vaker automatisch naar voren als verklaring voor iets wat onverklaarbaar lijkt. En precies daar wringt het voor een goochelaar. "Een deel van de verwondering verdwijnt zodra mensen denken dat AI het antwoord is."

De goochelspullen van Marc Woods. Tegenwoordig horen daar ook smartphones en AI bij (foto: Isabel Pijnappels).

Toch maakt hij zich weinig zorgen over de toekomst van zijn vak. Juist omdat AI steeds slimmer wordt, verwacht hij dat het menselijke steeds belangrijker wordt. Een slimme app kan misschien een truc ondersteunen, maar geen contact maken met een zaal.

"Mensen verbazen hangt af van de goochelaar."