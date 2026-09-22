FC Tilburg O12 wint eerste futsalwedstrijd

Het futsalseizoen voor FC Tilburg is begonnen met een overwinning van het O12-team. Het team versloeg Willem II met 8-4 in een spannende en doelpuntrijke wedstrijd in de zaal.

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Het O12-team van FC Tilburg heeft afgelopen weekend de eerste wedstrijd van het futsalseizoen gespeeld. De wedstrijd tegen Willem II, die in een sporthal werd gehouden, was voor veel spelers een weerzien met bekende gezichten. Het team van FC Tilburg wist zich goed aan te passen aan het zaalvoetbal en won met 8-4.

Futsal, een variant van voetbal die in de zaal wordt gespeeld, is een belangrijk onderdeel van de jeugdopleiding van FC Tilburg. Het spel vraagt om andere vaardigheden dan veldvoetbal, zoals snelheid in handelen, creativiteit en technische beheersing. Door de kleinere ruimtes en het hogere tempo worden spelers continu uitgedaagd om beter te worden. Dit sluit aan bij de technische en tactische doelen van de club.

Meerdere teams doen mee

Naast het O12-team zullen ook andere onderbouwteams van FC Tilburg deelnemen aan de KNVB Futsalcompetitie. In december gaan de O9-1, O10-1 en O11-1 van start. De competitie wordt mede georganiseerd door Willem II, een partnerclub van FC Tilburg. Het doel is om spelers te laten ontwikkelen en hen nieuwe uitdagingen te bieden.

Het zaalvoetbal biedt volgens FC Tilburg extra mogelijkheden voor groei en plezier, vooral in de winterperiode. De jeugdteams kunnen zich verder ontwikkelen op het gebied van balbeheersing, passing en het herkennen van ruimtes. Daarnaast leren ze beter omgaan met druk en het vinden van oplossingen tijdens het spel.

Het futsalseizoen is voor FC Tilburg dus succesvol begonnen. De jeugdspelers kijken uit naar meer spannende wedstrijden in de komende maanden. De club wenst alle teams veel plezier en succes in de competitie.