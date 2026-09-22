Auto's weggesleept tijdens Corso Valkenswaard

Tijdens het Corso & Cultuur Festival in Valkenswaard zijn twee auto's weggesleept. De voertuigen stonden fout geparkeerd op plekken die vrij moesten blijven voor het evenement.

Gevonden voor jou

Op 20 en 22 september zijn in Valkenswaard twee voertuigen verwijderd vanwege de verkeersmaatregelen rond het Corso & Cultuur Festival. Ze stonden geparkeerd op locaties die nodig waren voor werkzaamheden en activiteiten tijdens het evenement.

De auto's zijn overgebracht naar de bewaarplaats van Van Eijck in Eindhoven. Het gaat om een voertuig met kenteken JZZ-12-B, dat op 20 september is weggehaald vanaf de Beelmanstraat. Het tweede voertuig, met kenteken LBJ 109 (LT), is op 22 september verwijderd vanaf het Carillonplein.

Wettelijke basis

De gemeente Valkenswaard heeft de auto's laten verwijderen op grond van artikel 170, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994. Dit artikel maakt het mogelijk voertuigen weg te slepen als ze hinder veroorzaken of noodzakelijke werkzaamheden blokkeren.

Omdat de eigenaren van de voertuigen onbekend zijn, heeft de gemeente deze informatie openbaar gemaakt. Zo kan iedereen die eigenaar is van een van de auto's zich melden bij de bewaarplaats.

Kosten voor de eigenaar

De kosten voor het wegslepen en bewaren van de voertuigen zijn voor rekening van de eigenaren. Het ophalen kan worden geregeld via Van Eijck in Eindhoven.