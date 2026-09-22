Villa ExpertCare breekt belofte: 25 kinderen mogelijk geen zorg

Voor 25 kinderen die zorg krijgen in zorgvilla's van Villa ExpertCare is nog geen vervangende zorg gevonden. De kans bestaat dat dit voor het einde van het jaar ook niet gebeurt. Het zorgbedrijf had eerder beloofd de zorg voort te zetten tot er voor ieder kind een oplossing was gevonden, maar komt die belofte nu niet na. De zorg stopt vanaf volgend jaar, schrijft minister Mirjam Sterk (Jeugd) in een brief aan de Tweede Kamer.

De CDA-minister is boos dat Villa ExpertCare en moederbedrijf B. Braun hun belofte niet nakomen. Ze overlegt met zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit over een oplossing. Woensdag spreekt zij met B. Braun en Villa ExpertCare.

In de zorgvilla's van het bedrijf, waaronder een zorgvilla in Waalre, worden meervoudig gehandicapte kinderen een aantal keer per week opgevangen. Volgens Sterk is er nog een overnamekandidaat voor twee van de vier villa's. Die zou dan ook de zorg overnemen voor de 25 kinderen voor wie nog geen oplossing is. In totaal ging het om 80 kinderen, 55 hebben al een andere passende zorglocatie gevonden, schrijft Sterk.

Hoe zit het met Villa ExpertCare? Villa ExpertCare biedt 24 uur per dag zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar met ernstige handicaps. Het bedrijf leed al jaren verlies. Begin dit jaar besloot eigenaar B. Braun alle vier de zorgvilla's te sluiten. Voor een aantal kinderen is nog geen nieuwe plek gevonden. Zij zitten thuis of gaan naar Wezep of Rijswijk. Geschikte plekken zijn schaars en wachtlijsten kunnen jaren duren. De zorg in Waalre stond al langere tijd onder druk. De logeeropvang werd vaker afgezegd, het aantal plekken nam af en veel medewerkers vertrokken. In juni oordeelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de zorg niet langer veilig was. De villa's in Waalre en Vleuten moesten daarom een maand later de deuren sluiten.