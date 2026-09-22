PSV Vrouwen speelt Europees duel tegen Deense club

PSV Vrouwen neemt het woensdagavond op tegen Fortuna Hjørring in de UEFA Women’s Europa Cup. De wedstrijd begint om zeven uur in het TenCate Stadion De Herdgang. Voor Sara Thrige is het een speciaal duel, omdat ze eerder vier jaar bij de Deense tegenstander speelde.

Gevonden voor jou

PSV Vrouwen start woensdagavond aan de tweede voorronde van de UEFA Women’s Europa Cup. Tegenstander Fortuna Hjørring is geen onbekende voor Sara Thrige. De Deense speelster heeft bij de club vier jaar gespeeld en won daar twee keer de competitie en één keer de beker. Sinds begin 2024 speelt Thrige voor PSV en is ze een vaste waarde in het team.

Bijzondere loting

Het duel tegen haar oude club voelt extra speciaal voor Thrige. Eerder speelde ze al tegen HB Køge, een andere Deense club, maar deze loting raakt haar nog meer. Voor PSV staat er veel op het spel, want de ploeg wil zich plaatsen voor het hoofdtoernooi. De aftrap is woensdagavond om zeven uur in Eindhoven.

Focus na nederlaag

Afgelopen weekend verloor PSV Vrouwen, maar dat verandert niets aan de instelling van het team, vertelt Thrige. Na een teambespreking en goede trainingen is de ploeg gemotiveerd om een sterk optreden neer te zetten. Voor Thrige is het belangrijk om de focus volledig op de wedstrijd te houden.

Thuiskomen in Denemarken

Volgende week speelt PSV de return in Denemarken. Thrige kijkt ernaar uit om terug te keren naar het stadion waar ze jarenlang actief was. Voor haar voelt dat als thuiskomen. Het is een bijzondere ervaring om daar weer te spelen, zeker omdat ze normaal gesproken dezelfde route aflegt om haar familie te bezoeken.

Deense connectie

Bij PSV is het toeval dat er opnieuw tegen een Deense club wordt gespeeld. Naast Thrige zijn ook trainer Kasper Kurland en teamgenote Josefine Funch afkomstig uit Denemarken. Volgens Thrige is het opmerkelijk dat ze dit seizoen al twee keer een Deense tegenstander treffen. Voor nu richt het team zich volledig op de winst woensdagavond.