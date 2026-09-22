Oktoberfest in Leende met Duitse muziek

Zaterdag 31 oktober wordt in Leende het Oktoberfest gevierd. Vanaf acht uur ’s avonds treedt de Duitse groep Nünentüler Schüzenjager op. Het evenement vindt plaats in De Schammert.

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Het jaarlijkse Oktoberfest in Leende belooft een feestelijke avond te worden. De Duitse band Nünentüler Schüzenjager zorgt voor de muzikale omlijsting, geheel in de sfeer van het bekende bierfestival. De festiviteiten starten om acht uur ’s avonds.

De locatie voor het evenement is De Schammert. Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol traditionele muziek en gezelligheid. Het Oktoberfest is een populair evenement dat jaarlijks veel mensen trekt.

Kaarten vooraf bestellen

Kaarten voor het Oktoberfest kunnen vooraf worden besteld. De organisatie wijst erop dat reserveren noodzakelijk is. Meer informatie over de kaartverkoop is te vinden op de website van De Schammert.

Leende, gelegen in de gemeente Heeze-Leende, staat bekend om de gezelligheid van lokale evenementen zoals dit Oktoberfest. Voor liefhebbers van Duitse muziek en tradities is dit een kans om in eigen regio een stukje Beierse sfeer te beleven.