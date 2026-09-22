Niet-elektrische auto's mogen niet parkeren bij laadpalen in Asten

De gemeente Asten heeft besloten dat vrijwel alle openbare laadpalen voortaan alleen toegankelijk zijn voor elektrische auto's. Twee locaties zijn uitgezonderd.

Gevonden voor jou

Bijna alle laadpalen in Asten zijn nu exclusief bedoeld voor elektrische auto's. Dit is vastgelegd via verkeersbesluiten en aangegeven met blauwe verkeersborden. Andere voertuigen, zoals benzine- en dieselauto's, mogen hier niet parkeren.

De maatregel is onderdeel van een samenwerking tussen de gemeente en energiebedrijf Vattenfall. Samen willen zij elektrisch rijden makkelijker maken voor inwoners en bezoekers van Asten. Het netwerk van laadpalen wordt daarom steeds verder uitgebreid.

Uitzonderingen op twee plekken

In Asten zijn echter twee locaties waar niet-elektrische auto's wel mogen parkeren bij een laadpaal. Deze plekken maken deel uit van een pilot van Vattenfall. Ze zijn herkenbaar aan groene borden en tegels in plaats van blauwe verkeersborden.

De locaties waar deze uitzondering geldt zijn aan de Dreef in Heusden en aan de Kerkstraat in Asten. Hier is geen officieel verkeersbesluit van toepassing, waardoor parkeren voor alle voertuigen is toegestaan.

Met deze aanpak wil de gemeente blijven experimenteren en de mogelijkheden rondom elektrisch laden verder verkennen.