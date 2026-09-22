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Jong kind zwaargewond bij ongeluk met auto op bedrijventerrein in Veen

Aangepast
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Een jong kind is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Groeneweg in Veen. Het kind werd op het bedrijventerrein aangereden door een auto.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Het kind is behandeld door ambulancemedewerkers en het traumateam, en vervolgens met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe oud het slachtoffer precies is. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een "heel jong" kind.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek.

  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
    Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

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