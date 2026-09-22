Helmond biedt mantelzorgers waardering en steun

De gemeente Helmond waardeert mantelzorgers met een jaarlijks cadeautje, de mantelzorgwaardering. Deze kan tot en met 31 oktober 2026 worden aangevraagd via LEVgroep.

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Mantelzorgers in Helmond krijgen erkenning voor hun inzet. Zij maken het verschil voor familieleden, vrienden of buren door hulp, zorg en aandacht te bieden. De gemeente Helmond biedt daarom samen met LEVgroep ieder jaar de mantelzorgwaardering aan.

De mantelzorgwaardering is bedoeld als een blijk van waardering voor de vaak intensieve zorg die mantelzorgers bieden. Tot en met 31 oktober 2026 kunnen mantelzorgers deze waardering aanvragen via LEVgroep. Volgens de gemeente is dit een manier om mantelzorgers te bedanken voor hun belangrijke bijdrage.

Ondersteuning via LEVgroep

Mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen ook bij LEVgroep terecht. Daar worden verschillende diensten aangeboden, zoals workshops, trainingen en lotgenotengroepen. Daarnaast biedt LEVgroep praktische hulp met zorg- en gemaksdiensten om mantelzorgers te ontlasten.

Het brede aanbod van LEVgroep moet ervoor zorgen dat mantelzorgers het werk kunnen volhouden en af en toe wat verlichting ervaren. Meer informatie over de mantelzorgwaardering en de ondersteunende diensten van LEVgroep is te vinden op de website van de organisatie.