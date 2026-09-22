Helmond ruimt herfstbladeren op met veegwagens

De gemeente Helmond ruimt dit najaar herfstbladeren op met veeg- en zuigwagens. Dit gebeurt van oktober tot en met december om straten, stoepen en fietspaden veilig en bereikbaar te houden. Bladkorven worden niet meer geplaatst, dat besloot de gemeenteraad vorig jaar.

Gevonden voor jou

De herfstbladeren worden opgeruimd met veeg- en zuigwagens en accu blazers. Volgens de gemeente Helmond is dit de meest effectieve en snelle manier om de openbare ruimte schoon te houden. Hoe vaak een straat wordt geveegd, hangt onder andere af van de boomsoort en de hoeveelheid bladeren die vallen. Ook het weer speelt een rol, zoals regen, wind of nachtvorst.

Toezichthouders van de gemeente houden de hoeveelheid gevallen blad in de wijken goed in de gaten. Zo kunnen ze de zuigroutes aanpassen waar nodig. In plantsoenen wordt een deel van de bladeren bewust niet opgeruimd. Dit voorkomt onkruid en biedt insecten een plek om te schuilen. Op grasvelden worden bladeren versnipperd, zodat voedingsstoffen in de bodem worden opgenomen.

Wat kun je zelf doen?

Helmondse inwoners kunnen bladafval bij elkaar vegen op een veilige plek naast een boom of op de stoep, zodat de veegwagens het eenvoudig kunnen opruimen. Het is belangrijk om bladeren niet in straatkolken of goten te vegen, omdat dit verstoppingen kan veroorzaken. Bladeren kunnen ook in de gft-container of naar de milieustraat worden gebracht.

Ziet iemand een gevaarlijke situatie door herfstbladeren, dan kan dit worden gemeld via de website van de gemeente. Toezichthouders gebruiken deze meldingen om extra aandacht te besteden aan plekken die onveilig zijn.

Meer informatie over het opruimen van herfstbladeren staat op de website van de gemeente Helmond.