Waterfiets gevonden langs Emerpad in Breda

Een waterfiets is tijdens maaiwerkzaamheden uit een paddenpoel gehaald en staat nu langs het Emerpad in Breda. Het voertuig wacht op verdere afhandeling door de gemeente.

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Bij maaiwerkzaamheden is een waterfiets aangetroffen in een paddenpoel. Het voertuig is daarna langs het Emerpad geplaatst, waar het vies en besmeurd staat.

De waterfiets lijkt achtergelaten te zijn en wacht op verdere actie van de afdeling zwerffietsen van de gemeente Breda. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van achtergelaten fietsen.

Het is niet duidelijk wie de eigenaar van de fiets is of hoe deze in de paddenpoel terecht is gekomen. Het voertuig blijft voorlopig langs het Emerpad staan totdat de gemeente actie onderneemt.

De locatie langs het Emerpad waar de waterfiets staat, is een bekende plek voor wandelaars en fietsers in Breda. Het is niet ongebruikelijk dat zwerffietsen hier tijdelijk worden geplaatst in afwachting van verwerking.