Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Auto en busje botsen op kruising in Breda

Aangepast

Een auto en een bestelbus zijn dinsdagavond laat op elkaar gebotst op de Lunetstraat in Breda. Beide voertuigen raakten bij het ongeluk zwaar beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. Een betrokkene is met de ambulance, onder begeleiding van de politie, overgebracht naar het ziekenhuis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Later werd ook de brandweer opgeroepen omdat er rook uit de auto kwam. De brandweer kwam om de situatie veilig te stellen.

De bestuurder van de bestelbus kwam met de schrik vrij. De Lunetstraat is een tijdje afgesloten geweest voor het verkeer in de richting van het centrum, vanaf het NAC Stadion. De oorzaak van het ongeval wordt verder onderzocht.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.