Auto en busje botsen op kruising in Breda

Een auto en een bestelbus zijn dinsdagavond laat op elkaar gebotst op de Lunetstraat in Breda. Beide voertuigen raakten bij het ongeluk zwaar beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. Een betrokkene is met de ambulance, onder begeleiding van de politie, overgebracht naar het ziekenhuis.

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Later werd ook de brandweer opgeroepen omdat er rook uit de auto kwam. De brandweer kwam om de situatie veilig te stellen. De bestuurder van de bestelbus kwam met de schrik vrij. De Lunetstraat is een tijdje afgesloten geweest voor het verkeer in de richting van het centrum, vanaf het NAC Stadion. De oorzaak van het ongeval wordt verder onderzocht.