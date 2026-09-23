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Zwaar ongeval tussen auto en busje

Aangepast
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

Een auto en een bestelbus zijn dinsdagavond laat op elkaar gebotst op de Lunetstraat in Breda. Beide voertuigen raakten daarbij zwaar beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. Een persoon is per ambulance, onder begeleiding van de politie, overgebracht naar het ziekenhuis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Later werd ook de brandweer opgeroepen omdat er rook uit de auto kwam. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld.

De bestuurder van de bestelbus kwam met de schrik vrij. De Lunetstraat is een tijdje afgesloten geweest voor het verkeer in de richting van het centrum, vanaf het NAC Stadion. De oorzaak van het ongeval wordt verder onderzocht.

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