Auto uitgebrand, bestuurder had wagen geleend

Een auto is dinsdagnacht uitgebrand aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Het vuur was moeilijk te blussen vanwege een kapotte benzinetank. De bestuurder had de auto van iemand geleend.

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De chauffeur gaf aan dat hij thuis een marter bij de auto had gezien. Toen hij even later richting Eindhoven reed, kwam er rook onder het dashboard vandaan.

De bestuurder zette de auto aan de kant van de weg. Niet veel later brandde het voertuig uit. De weg naar Eindhoven is tijdelijk afgesloten geweest voor al het verkeer.