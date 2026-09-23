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Auto op zijn kant na botsing op beruchte kruising in Tilburg

Aangepast

Bij een aanrijding op de kruising van de Ringbaan West met de Baroniebaan in Tilburg, is een auto op zijn kant beland. De brandweer heeft een vrouw uit de auto bevrijd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door onbekende oorzaak botsten de twee auto's op elkaar op de kruising, waar regelmatig ongevallen gebeuren. De politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. 

De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding en kijkt of er door een van de bestuurders door rood is gereden. 

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