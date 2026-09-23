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Opnieuw auto uitgebrand bij chaletpark

Aangepast
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.

Een auto is rond drie uur 's nachts aan het Nuijeneind in Bakel uitgebrand. De oorzaak is nog onbekend, maar in een weiland tegenover de brandende auto vond de politie wel iets dat leek op een brandend kannetje. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand ontstond op een weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom niet uitgesloten.

Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.

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