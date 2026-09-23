Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Opnieuw auto uitgebrand bij chaletpark in Bakel

Aangepast

Een auto is rond drie uur dinsdagnacht uitgebrand aan het Nuijeneind in Bakel. De oorzaak is nog onbekend, maar in een weiland tegenover de brandende auto vond de politie iets dat leek op een brandend kannetje. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand ontstond op een weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom niet uitgesloten.

Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.