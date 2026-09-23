Opnieuw auto uitgebrand bij chaletpark in Bakel

Een auto is rond drie uur dinsdagnacht uitgebrand aan het Nuijeneind in Bakel. De oorzaak is nog onbekend, maar in een weiland tegenover de brandende auto vond de politie iets dat leek op een brandend kannetje.

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De brand ontstond op een weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom niet uitgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.