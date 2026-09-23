Onderhoud bruggen in Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther

In oktober worden meerdere bruggen in Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther onderhouden. De brug aan de Oude Veghelsedijk is tijdelijk afgesloten voor zwaar verkeer. In Heeswijk-Dinther blijft het verkeer wel doorgang vinden tijdens de werkzaamheden.

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Op donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober wordt er gewerkt aan de brug over de Leijgraaf aan de Oude Veghelsedijk in Vorstenbosch. Tijdens deze dagen is de brug afgesloten voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen er wel gebruik van blijven maken.

In Heeswijk-Dinther staat het onderhoud gepland voor zaterdag 3 oktober. Hierbij worden de leuningen van drie bruggen aangepakt, waaronder die bij Mariengaard en De Schand. Het verkeer kan hier tijdens de werkzaamheden gewoon doorrijden.

Gevolgen voor verkeer

De afsluiting van de brug in Vorstenbosch kan hinder veroorzaken voor zwaar verkeer in de omgeving. Voor inwoners en bedrijven die afhankelijk zijn van vracht- en landbouwverkeer is het belangrijk om alternatieve routes te plannen. In Heeswijk-Dinther zal het onderhoud naar verwachting minder impact hebben op de verkeerssituatie.

De werkzaamheden maken deel uit van regulier onderhoud om de veiligheid en kwaliteit van de bruggen te waarborgen.