Inwoners melden zware gaslucht in Oisterwijk, maar bron blijft mysterieus

In Oisterwijk ruiken veel inwoners woensdagochtend op meerdere plekken een zware gaslucht. Toch wordt er door de brandweer ge en gas gemeten op straat. De bron van de geur is rond halftien niet gevonden.

De meldingen van een zware gaslucht komen van bewoners in het centrum, maar ook uit andere wijken. Mensen geven aan het gas ook in hun huizen te ruiken.

Meerdere hulpdiensten zijn rond half acht uitgerukt. De brandweer rijdt met diverse meetploegen rond in Oisterwijk. Medewerkers van netbeheerder Enexis zijn in het dorp om onderzoek te doen, onder meer bij gasverdeelpunten.

Verschillende scenario's

Toch is de bron van de geur rond half tien nog altijd niet gevonden. Uit metingen van de brandweer blijkt zelfs dat er geen gas is vrijgekomen. Wel wordt de geur overal geroken door de brandweer.

De brandweer houdt rekening met verschillende scenario’s. Een van die scenario’s is bijvoorbeeld dat een goederentrein gas heeft gelekt dichtbij Oisterwijk, maar volgens ProRail is dat niet mogelijk, meldt de brandweer. Er wordt dus nog steeds onderzoek gedaan.

Overal

Een verslaggever van Omroep Brabant meldt dat de gaslucht zeer sterk aanwezig is in het centrum van het dorp, maar dat "je de gaslucht het ene moment wel ruikt en het andere plots niet".

Een inwoner zegt dat ze de gaslucht gisteravond ook al rook, toen ze haar hond uitliet. Maar ook zij heeft geen idee waar de lucht vandaan komt.