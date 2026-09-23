Halderberge stelt profielschets nieuwe burgemeester vast

De gemeenteraad van Halderberge heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Inwoners konden meedenken via een vragenlijst. De vacature wordt op 29 september gepubliceerd.

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De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Halderberge is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staan de eigenschappen en kwaliteiten waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen.

De inwoners van Halderberge hebben actief meegeholpen bij het opstellen van de profielschets. Via een vragenlijst konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden. Dit heeft gezorgd voor een duidelijk beeld van de verwachtingen en wensen van de gemeente.

Vacature volgt binnenkort

Met de vaststelling van de profielschets is een belangrijke stap gezet in het proces om een nieuwe burgemeester te vinden. De vacature wordt op 29 september gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Belangstellenden kunnen vanaf dat moment drie weken lang solliciteren.

Meer informatie over de procedure en de volledige profielschets is beschikbaar op de website van de gemeenteraad van Halderberge.