Huisarts ziet steeds jongere patiënten en klaagt de staat aan

Huisarts Stefan van Rooijen uit Asten klaagt samen met collega Alja Sluiter de overheid aan. Zij vinden dat de staat veel te weinig doet om kinderen gezond te houden. "We hebben te maken met een vape-epidemie en in de supermarkt is 80 procent van het eten te vet of te zout", zegt Van Rooijen. Als reactie op de aanklacht zijn de huisartsen donderdag uitgenodigd voor een gesprek met minister van Volksgezondheid Sophie Hermans.

"We gaan donderdag in Den Haag in gesprek met Hermans en we dragen haar een plan over met tien concrete ideeën", vertelt Van Rooijen. Daarin staat bijvoorbeeld dat kinderen op school kookles zouden moeten krijgen en beter beschermd moeten worden tegen vapen. Het plan is in een week tijd ruim duizend keer ondertekend, onder meer door het Diabetes Fonds en zorgprofessionals. Steeds jongere patiënten

In zijn praktijk ziet Van Rooijen steeds vaker jongeren met obesitas, diabetes of een vapeverslaving. "De jongste is 8 jaar oud. Ze hebben last van vermoeidheid of geheugenproblemen." Volgens hem is de ongezonde keuze nu de makkelijke keuze. "Dat zou juist omgedraaid moeten zijn. De voedsel- en tabaksindustrie hebben ons aangepraat dat het onze eigen verantwoordelijkheid is om gezonde keuzes te maken. Maar dat ligt genuanceerder."

Van Rooijen doelt erop dat kinderen er op school veel te weinig les over krijgen. "Tel daarbij miljardenindustrieën op die kinderen bewust verleiden tot hun producten en je hebt het recept voor de situatie waar we nu in zitten." Meer geld

Er gaat dit jaar wel meer geld naar de aanpak van tabak, alcohol en drugs, maar voor de huisarts is dat echt een druppel op een gloeiende plaat. Het gaat om 22 miljoen euro. "Dat is bijna niks vergeleken met het geld dat we in onze gezondheidszorg stoppen. Dat is 118 miljard euro. Met een paar miljoen gaan we de wereld niet winnen. Dat is totaal uit balans." Wat wel verschil zou maken, denkt hij, is een totaalverbod op vapes. Dat staat dan ook hoog op zijn verlanglijstje. "Dat lijkt me de beste maatregel. Ook is het gek dat bij elk schoolplein wel een tabaksshop of snackbar om de hoek is."

Plan voor generaties

Dat de overheid hier een taak heeft, staat zelfs in de Grondwet. "De overheid moet de gezondheid (van kinderen) bevorderen en beschermen. Dat is alleen juridisch niet toetsbaar en zo heeft de overheid de vrije hand." Een generatieplan dat niet per kabinet verandert, met doelen als minder vapen en minder overgewicht, lijkt de huisartsen daarom een beter idee. Ook dat leggen ze donderdag aan de minister voor. Makkelijk wordt het alleen niet om de overheid voor de rechter te slepen. De overheid heeft veel geld en sterke advocaten. Bovendien kost een rechtszaak een burger al snel veel geld, waardoor de drempel hoog blijft. Of de zaak iets concreets gaat opleveren, is dus nog maar de vraag.