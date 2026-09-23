Antenneopstelpunt Vodafone krijgt vergunning in Hoeven

In Hoeven is een vergunning verleend voor de bouw van een antenneopstelpunt van Vodafone. Het gaat om een project op het adres 't Groot Stuk 5, waar zowel technische als ruimtelijke bouwactiviteiten plaatsvinden.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 11 september 2026 verzonden door de gemeente Halderberge. Het project betreft het oprichten van een antenneopstelpunt met het nummer S6920. Dit opstelpunt wordt gebruikt voor mobiele communicatie.

Het bouwen van een antenneopstelpunt valt onder verschillende bouwactiviteiten, waaronder technische en ruimtelijke aspecten. Ook is er sprake van een BOPA, een besluit omgevingsrechtelijke planactiviteiten, dat nodig is voor dit soort projecten.

Met de verleende vergunning kunnen de plannen nu worden uitgevoerd op de locatie in Hoeven.