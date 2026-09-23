Beslistermijn verlengd voor bedrijfswoning in Hoeven

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een bedrijfswoning aan de Brede Molenweg 8 in Hoeven verlengd. Het gaat om een periode van maximaal zes weken.

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Het verzoek betreft het planologisch mogelijk maken van een bedrijfswoning. Deze woning is bedoeld voor de bedrijfsactiviteiten op het adres.

Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben dit besluit genomen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De verlenging geeft hen meer tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.