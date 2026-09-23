A59 bij Den Bosch drie weekenden afgesloten

De A59 tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel bij ’s-Hertogenbosch gaat drie weekenden dicht vanwege werkzaamheden. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd.

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Rijkswaterstaat voert in september en oktober onderhoud uit aan de A59. De snelweg is op drie momenten volledig afgesloten. Dit zorgt voor omleidingen en een extra reistijd van ongeveer 25 minuten.

De eerste afsluiting is van vrijdag 25 september negen uur ’s avonds tot maandag 28 september vijf uur ’s ochtends. De weg is dan dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel richting ’s-Hertogenbosch.

Meer afsluitingen

Ook het weekend daarna wordt gewerkt. Van vrijdag 2 oktober negen uur ’s avonds tot maandag 5 oktober vijf uur ’s ochtends is de A59 opnieuw afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel. Daarbij gaan ook tussenliggende op- en afritten, parkeerplaatsen en tankstations dicht.

De laatste afsluiting is van vrijdag 9 oktober negen uur ’s avonds tot maandag 12 oktober vijf uur ’s ochtends. Dan gaat de A59 dicht tussen knooppunt Empel en de aansluiting ’s-Hertogenbosch-Maaspoort (47) in de richting van Waalwijk.

Omleidingen

Het verkeer wordt omgeleid via de A15, A27, A58 en N65. Weggebruikers moeten rekening houden met langere reistijd en aangepaste routes.