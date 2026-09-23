Klassiekers op pad tijdens De Slotrit

Oldtimers van 40 jaar en ouder maken zondag een tocht door het grensgebied van Brabant en Limburg. De Slotrit 2026 van O.T.V. Brabant Limburg start en eindigt bij Koffie, Kletsen & Klassiekers in Someren-Eind.

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Liefhebbers van klassieke auto's kunnen zondag genieten van De Slotrit 2026, georganiseerd door O.T.V. Brabant Limburg. Tijdens deze toerrit rijden de deelnemers door het grensgebied van Brabant en Limburg. De route biedt een mooie kans om de regio vanuit een oldtimer te verkennen.

De start en finish van de rit zijn bij Koffie, Kletsen & Klassiekers aan de Lierweg in Someren-Eind. Inschrijven is mogelijk vanaf half elf ’s ochtends, waarna de deelnemers vrij kunnen vertrekken. Iedereen wordt uiterlijk om vier uur ’s middags terug verwacht.

Toegankelijk voor oldtimers

De Slotrit is bedoeld voor auto’s met een bouwjaar van 1986 of ouder, oftewel voertuigen die minimaal 40 jaar oud zijn. Ook gastrijders zijn welkom om mee te doen aan deze laatste rit van het seizoen.

Na afloop van de tocht vindt er een tombola plaats bij de startlocatie. Hiermee sluit O.T.V. Brabant Limburg het toerjaar gezamenlijk af.