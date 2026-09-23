Merwedebrug A27 afgesloten voor asfaltwerkzaamheden

De Merwedebrug op de A27 is van 24 tot 28 september afgesloten in beide richtingen. Rijkswaterstaat vervangt de asfaltlaag om het gewicht van de brug te verminderen. Dit is nodig voor veilig gebruik tijdens de bouw van een nieuwe brug. Weggebruikers moeten rekening houden met flinke omleidingen en extra reistijd.

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Van donderdagavond 24 september negen uur tot maandagochtend 28 september vijf uur is de Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleeuwijk dicht voor verkeer. Rijkswaterstaat haalt de huidige asfaltlaag weg en vervangt deze door een lichtere en dunnere variant. Dit verlaagt het gewicht van de brug met ongeveer 400 ton, wat nodig is omdat het staal in de boog minder sterk blijkt te zijn dan verwacht.

De afsluiting leidt tot forse verkeershinder. Weggebruikers kunnen omrijden via alternatieve routes, zoals de A2, A59, A15 en A16, die aangegeven worden met gele borden langs de weg. Vooral op vrijdag wordt veel drukte verwacht. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het fietspad aan de oostzijde van de brug blijft wel open in beide richtingen.

Groot onderhoud op omliggende wegen

Tegelijkertijd zijn er werkzaamheden op andere wegen in de regio. Zo is de A59 richting ’s-Hertogenbosch afgesloten tussen knooppunten Hooipolder en Empel van 25 tot en met 28 september. Daarnaast wordt de A2 tussen Everdingen en Deil in de nachten van 23 tot en met 27 september afgesloten.

Na de werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur op de Merwedebrug. Dit is nodig vanwege hoogteverschillen bij de voegovergangen, die door de nieuwe asfaltlaag kunnen ontstaan.

Waarom zijn deze werkzaamheden nodig?

Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden uit om de huidige brug tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug veilig te houden. Hei- en trilwerkzaamheden kunnen extra krachten op de bestaande constructie veroorzaken. Door het vervangen van de asfaltlaag wordt de belasting van de brug verminderd. Het verbod voor vrachtwagens en touringcars blijft voorlopig van kracht.

De bouw van de nieuwe westelijke Merwedebrug is in augustus gestart. Deze brug moet in 2031 klaar zijn en de bereikbaarheid van de regio verbeteren.