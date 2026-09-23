Helmond kiest voor directe verkoop van pand aan Kasteel-Traverse

De gemeente Helmond heeft aangekondigd het pand aan Kasteel-Traverse 101 rechtstreeks te verkopen aan B&N 07 B.V. zonder openbare selectieprocedure. De verkoop maakt deel uit van een bredere herontwikkeling van de Zuid Koninginnewal, waaronder het voormalige politiebureau en kantoorgebouw 't Cour.

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De gemeente Helmond wil het pand aan Kasteel-Traverse 101 verkopen aan B&N 07 B.V., omdat deze partij al betrokken is bij de herontwikkeling van het naastgelegen kantoorgebouw 't Cour. Door deze samenwerking wordt een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk die aansluit bij de “Visie Stationskwartier Helmond” die de gemeenteraad in juni 2023 heeft vastgesteld.

Het project, dat ook de transformatie van ’t Cour naar woonappartementen omvat, is één van de 45 woningbouwprojecten die de gemeente prioriteit geeft. De verkoop draagt bij aan het realiseren van de woningbouwambitie die in het gemeentelijke beleid is vastgelegd.

De verkoop is onlosmakelijk verbonden met eerdere afspraken tussen de gemeente en B&N 07 B.V. over het gebruik en de herontwikkeling van 't Cour. De gemeente stelt dat B&N 07 B.V. de enige geschikte partij is voor deze integrale aanpak.