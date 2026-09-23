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Feestcafé Den Artiest organiseert incidentele festiviteiten
Feestcafé Den Artiest in Raamsdonk heeft toestemming gevraagd voor zeven incidentele festiviteiten. De evenementen vinden plaats tussen november 2026 en januari 2027.
De festiviteiten worden gehouden op verschillende data: 21 november, 18 december en 24 december 2026, gevolgd door 8, 15, 22 en 29 januari 2027. Ze hebben wisselende begintijden tussen zeven en negen uur ’s avonds, en eindigen telkens rond één uur ’s nachts.
Het café ligt aan de Stationstraat in Raamsdonk. De evenementen vallen onder de regels voor incidentele festiviteiten, waarbij tijdelijk afgeweken mag worden van de gebruikelijke geluidsnormen.
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