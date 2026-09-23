Vergunning aangevraagd voor bouw appartementen in Oss

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning aangevraagd voor twintig appartementen aan de Paganinistraat in Oss.

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Het gaat om een herontwikkeling van de adressen Paganinistraat 73 en 75. De aanvraag is op 9 september 2026 ingediend en heeft kenmerk CLZ-00026859. Het is nog niet zeker of de plannen doorgaan.

De aanvraag heeft betrekking op de bouw van twintig appartementen. Voor meer informatie over de stukken kan een afspraak worden gemaakt via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss.