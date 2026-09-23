Container tijdelijk toegestaan op parkeerplaats in Raamsdonksveer

De gemeente heeft een aanvraag vergunningsvrij verklaard voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats aan de Rubensstraat in Raamsdonksveer.

Gevonden voor jou

Het gaat om een tijdelijke plaatsing van maximaal zeven dagen op een parkeerplek voor de woning aan Rubensstraat 16. De container wordt gebruikt voor het opslaan van spullen.

De aanvraag, met zaaknummer Z2026-00000752, is op 17 september 2026 goedgekeurd. Het inzien van de stukken kan op verzoek.