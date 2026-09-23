Festiviteit bij TV De Schans in Geertruidenberg met ontheffing

TV De Schans in Geertruidenberg heeft een ontheffing gekregen voor een feest op 3 oktober. Het evenement duurt van acht uur ’s avonds tot twee uur ’s nachts.

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Op 3 oktober organiseert TV De Schans een bijzondere festiviteit aan het Schuttersveld in Geertruidenberg. Hiervoor is toestemming verleend om langer open te blijven en drank te schenken. De ontheffing geldt van zeven uur ’s avonds tot twee uur ’s nachts.

Het feest begint om acht uur ’s avonds en duurt tot twee uur ’s nachts. Het evenement is een incidentele festiviteit, waarbij de normale regels voor sluitingstijden en schenktijden niet van toepassing zijn. TV De Schans is verantwoordelijk voor de organisatie.