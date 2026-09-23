Vergunning voor erfafscheiding en inrit in Geertruidenberg verleend

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor een erfafscheiding en een nieuwe inrit op de Markt 11 en 13. Het besluit is genomen op 17 september.

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Het gaat om een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000473. De vergunning betreft het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen of veranderen van een inrit. Daarnaast zijn er ook technische bouwactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan goedgekeurd.

De locatie waar deze werkzaamheden plaatsvinden, bevindt zich aan de Markt 11 en 13 in Geertruidenberg. Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden ingezien.