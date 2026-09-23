Vergunning voor pakketautomaat in Raamsdonksveer geweigerd

De gemeente Geertruidenberg heeft een aanvraag voor het plaatsen van een pakketautomaat op Burgemeester Krijgsmangeerde in Raamsdonksveer afgewezen.

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Op 17 september 2026 is besloten dat de vergunning voor de bouw van een pakketautomaat op Burgemeester Krijgsmangeerde 7 niet wordt verleend. De aanvraag vroeg om toestemming voor een bouwactiviteit en een afwijking van het Omgevingsplan.

Het besluit is te bekijken op aanvraag bij de gemeente Geertruidenberg. De termijn voor het indienen van een bezwaar loopt tot 29 oktober 2026.