Grond gebruikt bij Oosterhoutseweg in Geertruidenberg

Bij de Oosterhoutseweg in Geertruidenberg is grond en baggerspecie toegepast.

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De melding voor het gebruik van grond en baggerspecie bij de Oosterhoutseweg in Geertruidenberg is afgehandeld. Het gaat om een melding op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), specifiek om het toepassen van grond of baggerslib. Dit soort toepassingen kan invloed hebben op de bodem en het milieu.