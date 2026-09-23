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Grond gebruikt bij Oosterhoutseweg in Geertruidenberg

Bij de Oosterhoutseweg in Geertruidenberg is grond en baggerspecie toegepast.

Gevonden voor jou

De melding voor het gebruik van grond en baggerspecie bij de Oosterhoutseweg in Geertruidenberg is afgehandeld. Het gaat om een melding op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), specifiek om het toepassen van grond of baggerslib. Dit soort toepassingen kan invloed hebben op de bodem en het milieu.

De melding is op 21 september 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen. Voor vragen over deze zaak is het zaaknummer Z2026-00023844 beschikbaar.

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