Dakkapel aangevraagd in Raamsdonksveer

In Raamsdonksveer is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel. Het gaat om een bouwactiviteit aan de Judith Leysterstraat.

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De gemeente Geertruidenberg heeft op 16 september een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op Judith Leysterstraat 23 in Raamsdonksveer. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000796.

De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en binnen acht weken een besluit nemen. Als er meer tijd nodig is, kan deze termijn met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als er extra informatie nodig is van de aanvrager.