Nieuwe laadpalen voor elektrische auto's in Eersel en Steensel

De gemeente Eersel heeft twee nieuwe parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische auto's. Deze locaties zijn nabij Bijnenstraat 25 in Eersel en Kerkdreef 2a in Steensel.

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Het besluit is genomen naar aanleiding van verzoeken van inwoners die vroegen om openbare laadpalen en bijbehorende parkeerplaatsen. Volgens de gemeente voldoen de bestaande laadpalen in de buurt niet aan de behoefte en zijn er op eigen terrein onvoldoende mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen.

De laadpalen maken deel uit van het gemeentelijke beleid om een dekkend netwerk voor elektrische auto's te realiseren. Dit beleid is vastgelegd in de ‘Laadvisie en Plaatsingsbeleid gemeente Eersel 2022-2030’. Het plaatsen van laadpalen gebeurt proactief op basis van een plankaartanalyse of op aanvraag van inwoners en bedrijven.

Op de aangewezen locaties worden verkeersborden geplaatst die aangeven dat de parkeerplaatsen exclusief bedoeld zijn voor het opladen van elektrische auto's. Het besluit wordt van kracht zodra deze borden zijn geplaatst.