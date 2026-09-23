Extra laadpalen voor elektrische auto's in Eersel en Wintelre

De gemeente Eersel heeft zes nieuwe locaties aangewezen voor laadpalen voor elektrische auto's. Deze plekken bevinden zich in Eersel en Wintelre en moeten bijdragen aan een beter netwerk voor duurzame mobiliteit.

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De zes laadpalen komen bij Rapen 14, Eikenburg 64, Hoolstraat 4, Kievitsbocht 1 en Kerkevelden 17 in Eersel, en Distelveld 34 in Wintelre. De locaties zijn gekozen op basis van een analyse van gebruiksdata, toekomstige vraag en input van bewoners. Hiermee wil de gemeente zorgen voor een volledig dekkend laadnetwerk.

Dit besluit is onderdeel van het 'Laadvisie en Plaatsingsbeleid gemeente Eersel 2022-2030'. Het beleid richt zich op het proactief plaatsen van laadpalen en het vervullen van verzoeken van inwoners en bedrijven. De laadpalen worden aangeduid met verkeersborden en het besluit treedt in werking zodra de borden geplaatst zijn.