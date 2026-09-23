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Nieuwe bedrijfsloods mag worden gebouwd in Rijsbergen

In Rijsbergen is toestemming gegeven voor de bouw van een nieuwe bedrijfsloods.

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Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een bedrijfsloods aan de Klein Oekelsestraat 5 in Rijsbergen. Het besluit is op 18 september verzonden en gaat onder andere over een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het omgevingsplan.

Met deze vergunning mag de loods worden gebouwd en worden de regels in het omgevingsplan aangepast waar nodig. Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer 0879ZV202600821 en betreft een omgevingsplanactiviteit.

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