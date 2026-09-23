Nieuwe bedrijfsloods mag worden gebouwd in Rijsbergen

In Rijsbergen is toestemming gegeven voor de bouw van een nieuwe bedrijfsloods.

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Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een bedrijfsloods aan de Klein Oekelsestraat 5 in Rijsbergen. Het besluit is op 18 september verzonden en gaat onder andere over een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het omgevingsplan.