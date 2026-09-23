Toestemming voor dakkapel aan woning in Nieuw-Vossemeer

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor een dakkapel op de achterzijde van een woning in Nieuw-Vossemeer.

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Op 21 september 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. Het gaat om een woning aan Watermolen 18 in Nieuw-Vossemeer. Het besluit is dezelfde dag naar de aanvrager gestuurd en geregistreerd onder nummer 0851Z260900000514.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit. Dat kan schriftelijk of digitaal via de website van de gemeente Steenbergen. De bezwaartermijn loopt tot en met 2 november 2026.