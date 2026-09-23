Nieuwbouwproject in Schijndel krijgt groen licht van gemeente

De gemeente Meierijstad heeft een overeenkomst gesloten voor een nieuwbouwproject op de Langstraat 1 in Schijndel. Het gaat om de bouw van een nieuwe woning.

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Op 16 september 2026 heeft de gemeente Meierijstad een zogenaamde anterieure grondexploitatieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer van het project. Deze overeenkomst regelt onder andere hoe kosten die de gemeente maakt, worden verhaald op de initiatiefnemer. Dit wordt gedaan voordat een vergunning wordt verleend of het plan officieel ter inzage gaat.

Het project betreft de bouw van een woning op een nieuw vast te stellen bouwvlak. Het perceel is kadastraal bekend als sectie M, nummer 78, in Schijndel. In de overeenkomst staan ook afspraken over de eisen die de gemeente aan het project stelt.

Hoewel tegen de overeenkomst zelf geen bezwaar mogelijk is, kunnen geïnteresseerden later in de procedure reageren op het plan, bijvoorbeeld tijdens de vergunningverlening. Houd hiervoor de officiële bekendmakingen in de gaten.