Jaarmarkt Etten-Leur zorgt voor verkeersmaatregelen

Op 27 september vindt de Jaarmarkt in Etten-Leur plaats. Voor dit evenement zijn diverse wegen tijdelijk afgesloten en gelden speciale verkeersregels.

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Tijdens de Jaarmarkt worden van vier uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds verschillende straten afgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor delen van de Bisschopsmolenstraat, het Raadhuisplein en de Markt. Ook de Dreef, Oude Bredaseweg en Roosendaalseweg zijn deels niet toegankelijk.

Daarnaast worden enkele verkeersregels aangepast. Zo wordt het éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat en de Voorvang tijdelijk opgeheven. Ook worden paaltjes op bepaalde plekken verwijderd en geldt er een stilstandverbod op diverse wegen en parkeerplaatsen.

De tijdelijke maatregelen worden duidelijk aangegeven met verkeersborden. Voetgangers, hulpdiensten en voertuigen van de organisatie hebben wel toegang tot de afgesloten gebieden.