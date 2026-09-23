Burendag in Etten-Leur: activiteiten voor jong en oud

In Etten-Leur staan van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september weer buurtactiviteiten op het programma tijdens Burendag. Bewoners organiseren diverse gezellige evenementen in straten en wijken.

Gevonden voor jou

Buurtvereniging Haansberg pakt onderhoudswerk en gezelligheid samen op. Op zaterdag 26 september starten zij om tien uur ’s ochtends bij de Blikvanger. Vanaf half elf is er koffie. Een week later, op zaterdag 3 oktober, doen zij hetzelfde bij het Kapelleke.

Ook Wijkvereniging Centrum-West organiseert op zaterdag 26 september activiteiten. Bezoekers kunnen tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s middags sjoelen of genieten van een optreden van de line-dancegroep. De locatie is Papenstraat 47, en bij goed weer vinden de activiteiten buiten plaats.