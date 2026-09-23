Vergunning voor erfafscheiding Rodenbachstraat Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft een vergunning verleend voor het vervangen van de erfafscheiding aan de Rodenbachstraat 49. Het besluit is verstuurd op 15 september 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het vervangen van de bestaande erfafscheiding bij het adres Rodenbachstraat 49, postcode 4873BA, in Etten-Leur. Het besluit is geregistreerd onder intern kenmerk 2026ABB0594-01.

De verzenddatum van het besluit was 15 september 2026. Het project valt onder de Omgevingswet en heeft gebruikgemaakt van een standaard voorbereidingsprocedure.