Particulier maakt kunst van materialen in Tilburg

Een inwoner van Tilburg heeft een melding gedaan voor het bewerken van materialen om handgemaakte kunst te maken aan de Aresstraat.

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Op 20 augustus 2026 heeft een particulier een melding ingediend bij de gemeente Tilburg. Het gaat om een milieubelastende activiteit waarbij diverse materialen mechanisch worden bewerkt voor het maken van kunstwerken.

De locatie van de activiteit is aan de Aresstraat in Tilburg. De melding is inmiddels afgehandeld op 21 september 2026. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.